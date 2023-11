Italien: Ein erster Erfolg für Regenbogenmütter

Überraschende Wende der Staatsanwaltschaft

Diskussionen in Italien

In Italien dauert die Debatte um den rechtlichen Status nicht-biologischer Elternschaften bei gleichgeschlechtlichen Paaren an. In Padua begann gestern ein Zivilverfahren vor Gericht über die Forderung der Staatsanwaltschaft, 37 in den letzten 6 Jahren vorgenommene Eintragungen von Kindern mit gleichgeschlechtlichen Eltern im amtlichen Register der Stadt für ungültig zu erklären.Damit würden die Kinder de facto einen Elternteil verlieren. In Italien kann lediglich die Frau als Mutter anerkannt werden, die das Kind zur Welt gebracht hat. Seit 2017 haben jedoch einige Gemeinden begonnen, auch gleichgeschlechtliche Paare, die ein Kind per Leihmutterschaft oder künstlicher Befruchtung zur Welt gebracht haben, als Eltern zu registrieren, obwohl dies gegen das Gesetz verstößt. Die Registrierung erfolgte meist in Gemeinden unter der Führung von Linksparteien, die dem Thema Regenbogen-Familien offen stehen.Dabei nutzten die Bürgermeister eine rechtliche Grauzone. Gleichgeschlechtliche Familien sind in Italien per Gesetz zwar nicht vorgesehen, andererseits aber auch nicht explizit verboten, was den Gemeinden bisher einen gewissen Spielraum gab – bis zum Amtsantritt der Regierung Meloni vor 13 Monaten. Die Staatsanwaltschaft von Padua beruft sich auf ein Schreiben des Innenministeriums vom Frühjahr.In Folge wurden alle Präfekten angehalten, die Ausstellung von Geburtsurkunden für Kinder gleichgeschlechtlicher Paare durch die Bürgermeister zu unterbinden. 37 Regenbogenfamilien, allesamt Kinder mit den Nachnamen beider Mütter, wurden in Padua vor Gericht vorgeladen. Dabei kam es gestern überraschend zu einer Wende.In 2 Anhörungen bat die Staatsanwaltschaft das Gericht von Padua, dem Verfassungsgericht die Frage der Rechtmäßigkeit der Eintragungen vorzulegen, damit dieses prüft, ob der Ausschluss lesbischer Mütter und ihrer Kinder von den Vorschriften, die den Zugang zur heterologen assistierten Befruchtung regeln, ihre Grundrechte verletzt. Für die sogenannten Regenbogenfamilien ist dies ein wichtiger Wendepunkt im rechtlichen Kampf um die Anerkennung.Das betreffende Gesetz Nr. 40 beschränkt den Zugang zur heterologen Befruchtung auf heterosexuelle Paare und legt fest, dass ein Mann, der der künstlichen Befruchtung seiner Frau oder Partnerin mit Spendersamen zustimmt, durch diese Zustimmung unwiderruflich zum Vater des entstehenden Kindes wird, auch wenn er keine genetische Verbindung zu ihm hat.Die Anwälte der Vereinigung Lenford Network, die viele der lesbischen Mütter vertreten, gegen die in Padua Berufung eingelegt wurde, hatten gefordert, dass der Teil des Gesetzes 40 über die Einwilligung in die heterologe Befruchtung, wonach die Einwilligung in die Verwendung von Spendersamen durch die Ehefrau oder die Partnerin zum Mitelternteil des zu gebärenden Kindes macht, auch auf weibliche Paare angewendet wird. Und sie beantragten hilfsweise – das heißt für den Fall, dass das Gericht diese Auslegung des Gesetzes nicht akzeptiert – , die Entscheidung über die Anwendung des Gesetzes 40 an das Verfassungsgericht zu verweisen. Dieser Forderung der Regenbogenmütter hat sich die Staatsanwaltschaft nun angeschlossen.Der Fall sorgt italienweit für Diskussionen. Denn die Regierung Meloni macht kein Hehl daraus, dass sie sich ausschließlich für traditionelle Familien einsetzen will. Um zu verhindern, dass Paare im Ausland auf Leihmutterschaft zurückgreifen – in Italien ist diese bereits seit 2004 verboten – , wird zurzeit im Parlament ein Gesetz der Rechtsparteien diskutiert.Demnach sollen künftig italienische Paare strafrechtlich verfolgt werden, die auf Leihmutterschaft in jenen Ländern zurückgreifen, in denen diese legal ist. Leihmutterschaft soll de facto als „internationales Verbrechen“ anerkannt werden, was Gefängnisstrafen von bis zu 2 Jahren und Geldstrafen von bis zu einer Million Euro vorsehen soll. LGBT-Rechtsaktivisten setzen sich dagegen zur Wehr.