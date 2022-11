Der Plan: Ende der Quarantäne nach 5 Tagen – ohne negativen Test

Vorsichtsmaßnahmen wie bei Grippe

Die Regierung um Ministerpräsidentin Girogia Meloni hatte bereits kurz nach ihrem Amtsantritt angekündigt, in Sachen Corona eine weniger harte Gangart einschlagen zu wollen wie die Vorgängerregierung.In diese Richtung deutet auch die Ankündigung von Gesundheitsminister Schillaci bei „Porta a Porta“, die Quarantäne-Regeln deutlich zu lockern. So sollen Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, nach 5 Tagen in Quarantäne ihren Alltag wieder aufnehmen können, wenn sie keine Symptome mehr haben. Ein negativer Test, um die Quarantäne zu beenden soll dann – anders als bisher – nicht mehr notwendig sein.„Auch Personen, die nur leichte Symptome aufweisen, sollen nach mindestens 24 Stunden ohne Fieber aus der Quarantäne entlassen werden, vielleicht mit einigen Vorsichtsmaßnahmen wie einer Maske, um die Schwächeren zu schützen“, so der Minister. Eine entsprechende Verordnung der Regierung sei derzeit in Arbeit.Aktuell befinde sich das Virus in einer endemischen Phase, dementsprechend müsse man dieselben Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, wie in der Vergangenheit auch bei der Grippe, um zur Normalität zurückzukehren.„Wer an einer Grippe erkrankt, geht sofort nach dem Abklingen der Symptome wieder zur Arbeit. Mit dem Coronavirus gehen wir heute noch verantwortungsbewusster um und tragen eine Maske, wenn wir uns in Gegenwart von besonders gefährdeten Personen aufhalten“, so Schillaci.