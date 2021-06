Italien entwickelt Abstandsmessgerät für Discos

Nachdem Italien beschlossen hat, im Juli Diskotheken und Tanzlokale im Freien zu öffnen, haben 5 Ingenieure ein Gerät zur Einhaltung des Sicherheitsabstandes in Lokalen entwickelt. Das „Safety Blue Device“ genannte Gerät wurde in einer Diskothek im Freien in der lombardischen Stadt Lecco getestet.