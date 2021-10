Italien: Ermittlungen gegen NGO sollen eingestellt werden

„Die Rettung von Migranten im Mittelmeer darf nicht kriminalisiert werden“, hieß es in dem Schreiben der Staatsanwälte, das von der NGO am Mittwoch veröffentlicht wurde.Ermittelt wurde wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung, nachdem die „Mare Jonio“ im Mai 2019 30 Migranten an Bord eines in Seenot geratenen Schlauchbootes gerettet und nach Lampedusa geführt hatte. Dem Kapitän des Schiffes war vorgeworfen worden, sich für die Rettung der Migranten nicht an die libysche Küstenwache gewandt zu haben, da sich die Flüchtlinge in libyschen Gewässern befanden.Die Justiz hatte daraufhin die Beschlagnahme des Schiffes angeordnet. Der damalige italienische Innenminister Matteo Salvini, der einen harten Kurs in der Einwanderungspolitik vertrat und die Aufnahme von Migranten drastisch begrenzen wollte, hatte die Beschlagnahme des Schiffes begrüßt. Der Chef der rechten Regierungspartei Lega und Ex-Innenminister hatte zuletzt immer wieder gegen die an der Seenotrettung beteiligten Hilfsorganisationen Stimmung gemacht.Mediterranea begrüßte am Mittwoch die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft von Agrigent. Menschenleben im Mittelmeer zu retten, sei kein Verbrechen.

apa/dpa