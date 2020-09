Italien erwägt Quarantäne-Halbierung auf 7 Tage

Damit will sich Italien an Frankreich ein Beispiel nehmen. Der wissenschaftliche Beirat der französischen Regierung hat der Verkürzung zugestimmt. In Deutschland wird über eine ähnliche Maßnahme diskutiert. Die Gesundheitsminister der EU-Staaten hatten sich vergangene Woche bereits darauf verständigt, die Quarantänezeit für Rückkehrer aus Risikogebieten von 14 auf 10 Tage zu verkürzen, für diesen Zeitraum ist sie auch in Österreich vorgesehen.Im Krankenhaus „Borgo Roma“ in Verona wird inzwischen der vom italienischen Pharmakonzern ReiThera entwickelte Impfstoff gegen Covid-19 an 43 Freiwilligen getestet. Die Tests werden vom klinischen Forschungszentrum der Universität von Verona in Zusammenarbeit mit dem römischen Krankenhaus „Lazzaro Spallanzani“ durchgeführt, das bereits seit 2 Wochen den Impfstoff an 90 Freiwilligen testet.Inzwischen arbeitet die italienische Regierung an einem groß angelegten Plan, um die Zahl der täglich genommenen Abstriche von den heutigen 100.000 auf 400.000 zu vervierfachen. Ziel sei, höchste Sicherheit im Hinblick auf den Neustart der Schulen und der Betriebe zu gewährleisten, betonte der Virologe Andrea Cristanti. Die Regierung will auch strenger kontrollieren, dass Reisende, die aus dem Ausland zurückkehren, nicht Covid-19-positiv sind. In Italien wurden am Montag 1108 Neuansteckungen gemeldet, nach 1297 am Vortag. 12 Personen starben binnen 24 Stunden nach einer Infektion mit SARS-CoV-2, am Vortag waren es 7 gewesen. 35.553 Menschen sind seit Ausbruch der Epidemie in Italien am 20. Februar mit oder am Coronavirus gestorben.

apa