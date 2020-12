Italien erwartet weitere Corona-Impfdosen ab Dienstag

Das habe Pfizer dem von der Regierung bestellten Kommissar für den Corona-Notfall, Domenico Arcuri, bestätigt. Die Firma werde rund 200 Standorte beliefern. Am Sonntag hatte eine Krankenschwester in Rom die erste Corona-Impfung anlässlich des europäischen Impftages verabreicht bekommen. Italien hatte die ersten knapp 10.000 Impfstoffe mit Hilfe des Militärs im gesamten Land verteilt.Dort waren am Sonntag weitere Krankenhaus-Bedienstete geimpft worden. Vor allem diejenigen, für die die Gefahr besonders hoch ist, sich mit Corona zu infizieren, sollen zuerst eine Impfung erhalten, wie aus dem Plan des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Weitere Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeheimen sollen folgen.

dpa/stol