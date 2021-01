Italien: EU-Land mit den meisten Geimpften

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden ist am Sonntag von 16.310 auf 12.415 gesunken. Dabei wurden 211.078 Tests durchgeführt, 5,9 Prozent davon seien positiv ausgefallen, berichtete das Gesundheitsministerium in Rom.Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank in 24 Stunden von 22.784 auf 22.757 Personen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen lag bei 2503 Personen, das sind 17 weniger als am Vortag. Seit Beginn der Impfkampagne am 27. Dezember wurden 1,12 Millionen Personen geimpft. Italien ist somit das EU-Land mit den meisten Geimpften.Sorge herrscht in Italien wegen Verzögerungen bei der Produktion des Corona-Impfstoffs des Pharmakonzerns Pfizer. Dieser hat nach Angaben der italienischen Regierung angekündigt, seine Impfstofflieferungen ab Montag um 29 Prozent zu kürzen.Statt den geplanten 562.770 Dosen wird Italien in der nächsten Woche lediglich 397.800 erhalten, protestierte Regierungskommissar Domenico Arcuri, der von einem „einseitigen Beschluss“ von Pfizer sprach. Italien drohte dem Pharmakonzern mit rechtlichen Konsequenzen.Im Kampf gegen den Wiederanstieg der Corona-Zahlen gibt es in Italien seit Sonntag 3 rote Zonen mit strengen Ausgangsverboten, darunter die wirtschaftsstarke Lombardei. In vielen anderen Teilen des Landes gilt zudem ein etwas weniger scharfer Teil-Lockdown.Das geht aus einer Anordnung des Gesundheitsministers Roberto Speranza vom Samstag hervor. Ein Großteil Italiens wird als Orange Zone eingestuft, dazu gehört die Region Latium mit der Hauptstadt Rom.

apa