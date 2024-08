Italien: Explosion in Berghütte in Sondrio – 5 Verletzte

Das Unglück sei auf ein Gasleck in der Küche der Hütte unweit des Bergs „Cima della Rosetta“ zurückzuführen, berichteten italienische Medien. Einige Gäste wurden per Hubschrauber ins Spital eingeliefert.„Es war wie eine Bombe, das Geschirr flog aus der Küche“, berichteten Zeugen, die in der Berghütte den „Ferragosto“, das Fest von Maria Himmelfahrt am 15. August, gefeiert hatten. Als Ursache wird eine Gasflasche vermutet.2 Krankenwagen und 2 Hubschrauber waren im Einsatz . Die Explosion wurde Berichten zufolge auch von den Bewohnern einiger mehrere Kilometer entfernten Häuser gehört.