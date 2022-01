Italien: Fast 2 Millionen Menschen sind derzeit infiziert

Mit der Omikron-Variante spitzt sich die Corona-Lage in Italien immer weiter zu. Am Wochenende wurde die 2 Millionenmarke bei den aktiv Infizierten beinahe erreicht. 155.659 positiv getestete Personen sind in den letzten 24 Stunden dazugekommen.Die Zahl der aktuell positiv Getesteten steigt somit auf 1.943.979. Das ist knapp 4 mal die Bevölkerung Südtirols. Gestern waren es noch 125.086 Personen weniger. 30.399 sind von gestern auf heute genesen, bzw. nicht mehr positiv.Die hohe Rate an Infizierten wirkt sich auch auf die Anzahl der Toten aus. 157 Personen sind in den letzten 24 Stunden an Corona gestorben. Am Tag zuvor waren es 184. Im Vergleich zu den letzten Wellen ist die Anzahl der Toten aber nicht hoch, so sind an einigen Tagen im März 2020 über 800 Menschen gestorben. Seit dem Beginn der Pandemie sind in Italien 139.038 Personen an Corona gestorben.993.201 PCR- und Antigentests wurden nach Angaben des italienischen Gesundheitsministeriums in den letzten 24 Stunden durchgeführt. Die Positivitätsrate, die ein Verhältnis zwischen der Anzahl der durchgeführten Tests und der positiv Getesteten ist, lag in den letzten 24 Stunden bei 15,7 Prozent, Tags zuvor lag sie noch bei 16,2 Prozent.Auch die Belegung in den Krankenhäuser nimmt stetig zu. 1595 Personen liegen derzeit auf der Intensivstation. Im Schnitt kommen jeden Tag 142 Personen neu auf die Intensivstation dazu. Zwar können viele täglich die Intensivstation verlassen, doch stieg die Anzahl der sich auf der Intensivstation befindenden Personen in den letzten 24 Stunden um 38.Auf der Normalstation liegen 15.647 Personen, 717 mehr als am Sonntag.Seit Beginn der Pandemie wurden 7.436.939 positive Fälle registriert.

ansa/stol