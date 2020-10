Italien: Fast 25.000 Neuinfektionen – Zahl der Intensivpatienten steigt weiter

Wie die Behörden in Rom mitteilten, wurden bei 198.952 Abstrichen 24.991 neue Corona-Fälle registriert.Zudem starben in 24 Stunden 205 Menschen mit oder am Virus. Die Zahl der Corona-Toten stieg damit auf 37.905.Auch die Intensivstationen in den Krankenhäusern füllen sich immer weiter. Mittlerweile benötigen 1536 Patienten eine intensivmedizinische Betreuung, 125 mehr als noch am Vortag.Derzeit gibt es in Italien mehr aktiv Infizierte (276.457) als Personen, die als genesen gelten (275.404). Seit Beginn der Pandemie im Februar gab es nun fast 590.000 bestätigte Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2.

stol/ansa