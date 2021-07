Italien: Festnahme nach Bombenanschlag aus Protest gegen Corona-Maßnahmen

Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich um 2 Männer im Alter von 51 und 48 Jahren handeln. Sie wollten mit dem Anschlag gegen die von der Regierung beschlossenen Anti-Corona-Restriktionen protestieren und müssen sich nun wegen terroristischer Handlungen verantworten.Die Ermittlungen ergaben, dass die beiden Verdächtigen aufrührerische Absichten hatten, berichteten die Justizbehörden in Neapel. Die Männer beteiligten sich unter anderem an öffentlichen Demonstrationen gegen die Anti-Corona-Restriktionen in Avellino.Laut den Ermittlern hatten die beiden eine weitere gewalttätige Aktion geplant, die aber nicht durchgeführt wurde.

apa