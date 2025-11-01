Die Regelung basiert auf einem Beschluss, der im vergangenen Frühjahr verabschiedet wurde und den Webseiten sechs Monate Anpassungsfrist einräumte. Es handelt sich derzeit um ein Pilotprojekt, das parallel zu einem von der Europäischen Kommission genehmigten Modell verläuft, das die Nutzung einer speziellen App vorsieht.<BR \/><BR \/>Italien setzt auf zertifizierte Drittanbieter, die die Volljährigkeit bestätigen<BR \/>In Italien setzt das von der Behörde entwickelte System auf unabhängige, zertifizierte Drittanbieter, die die Volljährigkeit bestätigen. Auch die Nutzung spezieller Apps auf dem Smartphone oder anderen Geräten ist möglich, beispielsweise Apps für digitale Identitätsportfolios. Über diese Apps kann sich der Nutzer identifizieren und die erforderliche Altersbestätigung direkt an die Webseite oder Plattform übermitteln.<BR \/><BR \/>Laut der Behörde gewährleistet dieses System ein angemessenes Sicherheitsniveau. Der Mechanismus des „doppelten Anonymitätsprinzips“ verhindert, dass die Prüfer wissen, für welchen Dienst die Altersbestätigung ausgestellt wird. Gleichzeitig enthalte die an die Webseite oder Plattform übermittelte Altersbestätigung keine personenbezogenen Daten des Nutzers.