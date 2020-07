Italien führt Gedenktag für Corona-Opfer ein

Am 18. März wurde die höchste Zahl von Coronavirus-Todesopfern an einem Tag in Italien gemeldet, über 900. An diesem Tag soll künftig landesweit eine Schweigeminute zu Ehren der Pandemie-Opfer abgehalten werden.„Es ist wichtig, dass wir die Coronavirus-Todesopfer nicht vergessen und dank der Erinnerung an sie zu einer noch geschlossenen Gemeinschaft werden können“, betonte Arbeitsministerin Nunzia Catalfo.Am 18. März zeigten italienische Medien die Bilder der Militär-Lkw, die vom Friedhof der lombardischen Stadt Bergamo Dutzende Särge von Covid-19-Todesopfern zu den Krematorien anderer Regionen brachten.Tagelang waren wegen der hohen Totenzahl die Lagerkapazitäten der Leichenhalle in Bergamo ausgeschöpft.Italien zählt zu den Ländern, die am stärksten von der Coronavirus-Pandemie getroffen wurden. Mehr als 35.000 Personen sind bisher nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben.

apa/stol