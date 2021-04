Italien führt Selbsttests von Grazer Firma Technomed ein

Die Selbsttests sollen künftig in Italien in Supermärkten, Apotheken und anderen Shops frei verkauft werden, berichtete die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ am Montag.In Italien soll der Preis für den Selbsttest-Kit zwischen 6 und 8 Euro liegen. Technomed gelang es, als erstes eine Zertifizierung für einen Schnelltest für den gesamten europäischen Raum abzuschließen – gültig seit 1. April. Die Lieferungen nach ganz Europa beginnen dann am 1. Mai.3 Tropfen der Pufferlösung müssen in das entsprechende Feld der Testkassette getropft werden. Die Anwendung solcher Laientests soll Infektionsketten unterbrechen und die Pandemie eindämmen.Die Nachfrage nach Coronavirus-Laientests, die zuhause durchgeführt werden können, ist groß. Sie gelten insbesondere in Schulen als wichtiges Instrument, um die Pandemie einzudämmen und gleichzeitig ein wenig Normalität zu ermöglichen.

apa