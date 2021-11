Italien führt strengere Regeln für E-Tretroller ein

In Fußgängerzonen dürfen die Scooter nicht schneller als 6 Stundenkilometer fahren. In allen anderen Fällen dürfen sie 20 Stundenkilometer nicht überschreiten, sieht eine neue Straßenverkehrsordnung vor, die am Mittwoch in Italien in Kraft tritt. Das Parkverbot auf dem Gehsteig bleibt bestehen.Ab 1. Juli 2022 müssen E-Roller, die nach diesem Datum auf den Markt kommen, mit Fahrtrichtungsanzeiger und Bremsen an beiden Rädern ausgestattet sein; alle anderen E-Roller haben bis zum 1. Jänner 2024 Zeit, diese Anforderungen zu erfüllen.Auf eine Helmpflicht wird vorerst verzichtet. E-Tretroller müssen auch kein Nummernschild haben.Die Zahl der E-Tretroller hat in Zeiten der Pandemie stark zugenommen. Viele meiden die öffentlichen Verkehrsmittel, in denen strenge Regeln eingehalten werden müssen, und setzen daher auf diese Art der Mobilität. Dabei kam es zuletzt wiederholt zu Unfällen mit den Elektro-Gefährten.Die Gemeinde Florenz hatte im vergangenen Februar eine Helmpflicht für E-Tretroller eingeführt. Dagegen wehrten sich die beiden Gesellschaften, die diese Fahrzeuge dort anbieten. Sie gingen vor einem Verwaltungsgericht gegen den Beschluss vor, der als nicht rechtskonform aufgehoben wurde. Bürgermeister Dario Nardella kritisierte, dass eine Lobby der E-Tretroller-Anbieter jegliche Regeln boykottiere.

