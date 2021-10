Italien führt vorübergehend wieder Grenzkontrollen ein

Die Wiedereinführung der Grenzkontrollen beginnt am Mittwoch um 22.00 Uhr und endet am 1. November um 13.00 Uhr. Die Maßnahme kann Auswirkungen auf die Reisezeit von Drittstaatsangehörigen haben, die aus einem anderen Mitgliedstaat in den Schengen-Raum einreisen und dann nach Italien weiterreisen, teilte das italienische Innenministerium mit.Die Aussetzung der Freizügigkeitsregelung im Schengen-Raum wird in Anwendung von Artikel 28 des Schengener Grenzkodexes 2016/399 aktiviert.

apa/stol