Die App Clotoff ermöglicht es, sogenannte „Deep-Nude“-Bilder zu erstellen - also gefälschte Fotos und Videos, die reale Personen in nackten oder sexuell expliziten Posen zeigen - und sogar pornografisches Material zu generieren. Die Datenschutzbehörde(„Garante“) meldete am Freitag, dass sie sofortige Einschränkungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten italienischer Nutzer durch ein Unternehmen mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln angeordnet hat, die die Clothoff-App betreibt.<BR \/><BR \/>Die Anwendung ermöglicht es jedem - einschließlich Minderjährigen, Fotos zu erstellen und Videos zu produzieren, die auf vorhandenen Bildern basieren - auch solchen, die Minderjährige zeigen -, ohne jegliche Vorkehrung, um die Zustimmung der abgebildeten Person zu überprüfen, und ohne einen Hinweis, dass es sich bei den Bildern und Videos um künstlich erzeugtes Material handelt, erkläret die italienische Datenschutzbehörde in einer Stellungnahme. Die Maßnahme des „Garante“ wurde im Rahmen einer weiterführenden Untersuchung angeordnet, die darauf abzielt, sämtliche sogenannte „Entkleidungs-Apps“ zu bekämpfen.<BR \/><BR \/>Der Schritt war laut Behörde notwendig, angesichts der hohen Risiken, die solche Dienste für die Grundrechte der betroffenen Personen darstellen - insbesondere im Hinblick auf den Schutz der Menschenwürde, der Privatsphäre und der personenbezogenen Daten, vor allem wenn Minderjährige involviert sind. Diese Bedenken werden durch zahlreiche aktuelle Vorfälle in Italien bestätigt. Diese haben den Garante zum Eingriff bewogen.