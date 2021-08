Italien: Gesundheitsministerium warnt vor Hitzewelle

Besonders schwitzen müssen die Menschen unter anderem an der Adriaküste in der Gegend um die Stadt Bari, in Rom und der umgebenden Region Latium, auf Sizilien um die Stadt Palermo und in Umbrien in Mittelitalien. Auf Sizilien und Sardinien rechnet der Katastrophenschutz mit teils bis zu 45 Grad Celsius.Bei Stufe 3 warnt das Gesundheitsministerium vor negativen Auswirkungen auf die Gesundheit sowohl von gesunden Menschen als auch von Risikogruppen, Älteren und Kleinkindern. Die Experten raten deshalb zwischen 11 und 18 Uhr dazu, Hitze und die Sonne zu meiden, ebenso wie anstrengende Aktivitäten. Außerdem empfehlen sie leichte Kleidung aus Naturfasern, Kopfbedeckung und Sonnencreme. Die Menschen sollten ausreichend Trinken, aber statt zu Bier oder Kaffee lieber zum Wasser greifen. Das Wetter bereitet den Behörden auch wegen den andauernden Waldbrände im Süden und auf den großen Inseln sorgen. Diese könnten sich wegen der Hitze gepaart mit der Trockenheit weiter ausbreiten.

dpa/stol