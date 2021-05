Italien: Hochzeiten mit grünem Pass - Branche protestiert

Nach der standesamtlichen oder religiösen Trauung können Paare aufgrund der neuen Corona-Lockerungen, die vom italienischen Ministerrat am Montagabend beschlossen wurden, nun ab 15. Juni zwar mit Verwandten und Freunden feiern. Aber die Gäste müssen den grünen Pass vorlegen, der beweist, dass sie geimpft, getestet oder vom Coronavirus genesen und daher noch immun sind. Dies löste Proteste in der Gastronomie und bei den professionellen Hochzeitsplanern aus.„Hochzeitsfeiern mit grünem Pass bedeuten, dass wieder unzählige Paare auf die Hochzeit verzichten werden, mit dramatischen Folgen für unsere Branche“, protestierte Serena Ranieri, Präsidentin der italienischen Wedding Planner, die vor allem mit betuchten Kunden arbeiten. Nachdem die Branche in den 3 Jahren vor 2020 ein sattes Umsatzplus von 33 Prozent gemeldet hatte, ist sie nun wegen der Corona-Pandemie in eine tiefe Krise gestürzt.Unzählige Hochzeiten, die an malerischen Locations wie beim Comer See, in Venedig oder in der Toskana geplant waren, wurden in den vergangenen Monaten abgesagt. Der Neustart ab 15. Juni gilt für die Branche als zu spät. Der traditionelle Hochzeitsmonat Mai sei damit komplett ins Wasser gefallen. Dabei erlebte die Branche vor dem Lockdown im März 2020 einen wahren Boom, vor allem dank ausländischer Paare, die sich oft mit einem beträchtlichen Budget in Italien das Ja-Wort gaben und große Empfänge organisierten.Erwartet wird, dass auch die Italiener in diesem Jahr wegen der Auswirkungen der Krise weniger heiraten werden. Die Krise der Wedding Planner betrifft vor allem Süditalien, wo man sich häufiger als im Rest des Landes das Ja-Wort gibt. Von den 219.000 Eheschließungen 2019 fanden 83.000 in Süditalien statt.Im Pandemie-Jahr 2020 mit den starken Restriktionen kam es bei der Zahl der Eheschließungen zu einem Rückgang von 47,5 Prozent. 96.687 Hochzeiten wurden gefeiert. Dabei gab es ein Minus von 68,1 Prozent bei kirchlichen Hochzeiten und von 29 Prozent bei jenen vor dem Standesamt.

apa/stol