Italien: Höchster Stand bei Neuinfektionen seit April

Damit verzeichnet Italien die höchste Anzahl von Neuansteckungen pro Tag seit dem 24. April. Außerdem wurden 24 Todesfälle gemeldet, 5 mehr als am Vortag. Die Zahl der Toten seit Beginn der Epidemie im Februar stieg somit auf 35.918.Die Zahl der aktiven Fälle kletterte auf 52.647, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg von 3047 auf 3097, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Auf Intensivstationen lagen 291 Patienten, 11 mehr als am Vortag. Hier die Zahlen vom Mittwoch zum Vergleich. Die Regierung in Rom will angesichts der steigenden Infektionszahlen den wegen des Coronavirus ausgerufenen Covid-Notstand bis zum 31. Jänner 2021 verlängern. STOL hatte bereits berichtet. Eine Verlängerung des Notstandes würde der Regierung ermöglichen, auch in den kommenden Monaten Entscheidungen über Maßnahmen wie Ausgangssperren ohne Zustimmung des Parlaments zu treffen, berichtete Premier Giuseppe Conte.„Die Lage ist weiterhin kritisch. Obwohl die Epidemiekurve unter Kontrolle ist, bedarf die Situation noch der höchsten Aufmerksamkeit seitens des Staates und der Bürger. Daher wird das Parlament um die Verlängerung des Ausnahmezustands bis Ende Jänner 2021 bitten“, erklärte Conte.

apa/stol