Italien im Visier russischer Hacker: Angriff auf Ministerien

Die Hackergruppe ist für sogenannte DDoS-Attacken („Distributed Denial of Service“) bekannt. Dabei versuchen Angreifer, Server mit einer Flut von Anfragen lahmzulegen. Die IT-Systeme hielten laut italienischen Behörden dem Angriff stand.Die Hackergruppe bezog sich auf Telegram auf die 20 ukrainischen Soldaten, die derzeit in Sabaudia südlich von Rom ein Trainingsprogramm zur Nutzung des Raketenabwehrsystems „Samp-T“, auch als Mamba bekannt, absolvieren. Es kann Ziele in einer Entfernung von 10 Kilometern aufspüren, seine 18 Raketen haben eine Reichweite von 100 Kilometern. Das System kann alle Arten von Flugzeugen, Marschflugkörpern, Kampfjets und Hubschraubern abschießen. Italien und Frankreich haben vereinbart, das System an die Ukraine zu liefern, um sie bei der Verteidigung des Landes gegen russische Luftangriffe zu unterstützen.