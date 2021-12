Italien: Immer mehr Kinder mit Corona infiziert

Die Zahlen: 28 Prozent der neuen Corona-Infektionen in Italien gehen auf die 5- bis 11-Jährigen zurück. Dies geht aus den jüngsten Daten des „Istituto superiore di Sanità“ hervor.Die Inzidenz in dieser Alterskategorie sei demnach am höchsten in Italien.Dementsprechend steigt auch die Zahl der Schulen im Fernunterricht wieder deutlich an.Mittlerweile wird in Italien sogar der Ruf laut, dass man die Weihnachtsferien verlängert und die Schulen bis Mitte Jänner geschlossen bleiben.

