Italien: Infektionen steigen außer in Südtirol überall deutlich an

Der Anstieg bei den Neuinfektionen fiel dabei in den verschiedenen Regionen recht unterschiedlich aus: von 12,4 Prozent in Friaul-Julisch Venetien bis 86,3 Prozent in Umbrien. Dies geht aus der Erhebung der Stiftung Gimbe hervor.Auch die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat italienweit deutlich zugenommen: um 33 Prozent im Vergleich zur Vorwoche.In einem Appel ruft die Stiftung Gimbe die italienische Regierung auf, „rechtzeitig Maßnahmen zur Eindämmung der vierten Welle“ zu ergreifen. Zudem solle „die Zeit zur Verabreichung der Auffrischungsdosis auf 3 bis 4 Monate nach Abschluss des Impfzyklus verringert werden und eine FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen öffentlichen Räumen und im Öffentlichen Personen-Nahverkehr eingeführt werden“.Die italienische Regierung will am heutigen Donnerstag die Coronamaßnahmen verschärfen. Noch sind die Details zwar nicht offiziell, aber sicher ist: Vor allem für Ungeimpfte wird es deutliche Einschränkungen geben. STOL hat berichtet. In Südtirol verzeichnet die Gimbe-Erhebung eine Verbesserung der Coronalage. Entwarnung kann dennoch nicht gegeben werden, da die Inzidenz in Südtirol mit 433 zwar rückläufig aber vergleichsweise immer noch hoch ist. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen hat im Vergleich zur Vorwoche um 23,9 Prozent abgenommen.Sorge bereitet in Südtirol hingegen immer noch die Belegung der Krankenhausbetten: 18 Prozent der Normal- und 19 Prozent der Intensivbetten sind mit Covid-Patienten belegt.Bei den Impfungen liegt Südtirol noch deutlich hinter dem italienischen Durchschnitt: Hierzulande haben 70,1 Prozent der Bevölkerung den Impfzyklus abgeschlossen, italienweit sind es 77,9 Prozent.Beim Boostern liegt Südtirol mit 62,4 Prozent weiterhin im Spitzenfeld. Italienweit haben 51,2 Prozent die dritte Dosis erhalten.

