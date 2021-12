Die vierte Coronawelle in Italien nimmt Fahrt auf: Am Donnerstag wurde ein neuer Rekordwert innerhalb der aktuellen Welle bei den täglichen Neuinfektionen verzeichnet: 26.109 Fälle – so viele hatte es zuletzt am 13. März gegeben.Auch die Wocheninzidenz in Italien steigt weiter an: von 176 auf 241. Und mit ihr die Belegung auf den Normal- und Intensivstationen. 9,6 Prozent der Intensivbetten sind inzwischen belegt. Das sind 1,1 Prozent mehr als in der Vorwoche. Bei den Betten auf den Normalstationen steigt die Belegung von 10,6 auf 12,1 Prozent.Ein weiteres Problem betrifft die Infektionsnachverfolgung: Während in der Vorwoche in 37.278 Fällen die Infektionskette nicht nachverfolgt werden konnte, war dies in der vergangenen Woche bei 42.675 Neuinfektionen der Fall.Während die Coronafälle, die durch Nachverfolgung registriert werden abgenommen haben (von 34 auf 31 Prozent), gibt es immer mehr Infektionen, die erst nach dem Auftreten von Symptomen erkannt werden (von 40 auf 43 Prozent). Die Zahl der durch Screening identifizierten Neuinfektionen bleibt stabil bei 26 Prozent.

pho