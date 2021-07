Italien ist Fußball-Europameister: Tifosi im Siegestaumel

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Die Gemeindeverwaltungen und die Ordnungskräfte hatten sich im Vorfeld wieder für alle Eventualitäten gerüstet und waren gut vorbereitet. Die Siegesfeiern verliefen im ganzen Land friedlich und ohne Zwischenfälle.So auch rund um den Bozner Siegesplatz, wo es letztens nach dem Spiel Italien-Österreich zu Ausschreitungen kam.Auch Meran war nach dem Sieg der Azzurri im Freudentaumel und Partystimmung. Vor allem junge Menschen waren ins Stadtzentrum gekommen, um sich das EM-Finale anzusehen. Der Europameistertitel der italienischen Fußballmannschaft wurde bis in die Nacht in den Straßen Merans gefeiert.Und auch in Brixen und Bruneck war die Freude groß. Auch dort versammelten sich Hunderte auf den Straßen und feierten den Sieg der italienischen Mannschaft. (im folgenden Video Eindrücke aus Brixen)Alle Einzelheiten zur Europameisterschaft lesen Sie auf sportnews.bz

stol