Italien knackt Halbe-Million-Marke bei täglichen Corona-Impfungen

Die Regierung des früheren Chefs der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, hatte sich im März das Ziel gesetzt, bis Ende April die Halbe-Million-Marke täglicher Schutzimpfungen zu erreichen.In Italien wurden inzwischen mehr als 19,4 Millionen Impfdosen verabreicht, wie aus Zahlen des Gesundheitsministeriums vom Freitag hervorgeht. In Südtirol sind es 186.708. In dieser Woche trafen insgesamt ungefähr 4,7 Millionen weitere Dosen der vier Hersteller Biontech/Pfizer, Astrazeneca, Moderna und Johnson & Johnson in Italien ein, wie der für die Verteilung zuständige Corona-Kommissar mitteilte.Mit insgesamt 130.428 verimpften Dosen (Stand 28. April Abend) ist der Impfstoff von Biontech-Pfizer nach wie vor jener, der in Südtirol am meisten verimpft wird. An zweiter Stelle steht der Impfstoff Vaxcevria (exAstraZeneca) mit insgesamt 47.793 Dosen, gefolgt von Moderna mit insgesamt 8.487 geimpften Dosen.Verabreichte Impfdosen:Erstdosis: 135.719 (+15.481)Zweitdosis: 50.989 (+3.540)vollständig geimpfte Personen: 52.110Personen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst: 33.885 PersonenErstdosis: 25.805Zweitdosis: 23.513Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst: 48.908 PersonenErstdosis: 32.316Zweitdosis: 5.234Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst: 58.927 PersonenErstdosis: 32.499Zweitdosis: 3468Besonders gefährdete Personen und CaregiverErstdosis: 13.743Zweitdosis: 3706Schul-, Kindergarten- und UniversitätspersonalDiese Personengruppe umfasst: 21.346 PersonenErstdosis: 11.878 (55,6 Prozent)Mitarbeiter/innen des SanitätsbetriebesDiese Personengruppe umfasst: 10.778 PersonenErstdosis: 9.008 PersonenZweitdosis: 7.654 PersonenGesamt geimpfte Personen: 9.008 (83,6 Prozent)Pfizer BioNTechErstdosis: 82.054Zweitdosis: 48.371abgeschlossene Impfzyklen: 58,9 ProzentModernaErstdosis: 5869Zweitdosis: 2618abgeschlossene Impfzyklen: 44,6 ProzentVaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 47.793Zweitdosis: 0abgeschlossene Impfzyklen: 0,00 ProzentPfizer BioNTech: 52.650 DosenModerna: 9185 DosenVaxzevria (ex AstraZeneca): 20.130 DosenJohnson & Johnson: 1300Insgesamt: 83.265 Dosen

apa/stol