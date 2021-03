Italien könnte bis Mai 10 Millionen Dosen Sputnik herstellen

Gespräche für die Produktion des russischen Impfstoffes, seien auch mit anderen EU-Ländern, darunter Deutschland und Frankreich, im Gange, so Gintsburg nach Angaben italienischer Medien.In Italien ist noch vor der EU-Zulassung des russischen Impfstoffs der Bau der ersten europäischen Produktionsstätte des Vakzins geplant.Der russische Staatsfonds RDIF und der Schweizer Pharmakonzern Adienne wollten die Fabrik errichten, teilte die italienisch-russische Handelskammer vergangene Woche mit. Die italienischen Aufsichtsbehörden müssten dem Vorhaben noch zustimmen.Italien will auf eine Eigenproduktion des Corona-Impfstoffes setzen, nachdem die Arzneibehörde AIFA am Montag nach Vorbild anderer EU-Länder die Impfkampagne mit dem AstraZeneca-Vakzin ausgesetzt hat.Der Beschluss wurde gefasst, nachdem die italienischen Justizbehörden Ermittlungen um mindestens 7 Todesfälle aufgenommen hat, die mit der AZ-Impfung in Verbindung stehen könnten.

apa