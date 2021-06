Italien könnte Impfung mit Astrazeneca für unter 50-Jährige stoppen

Nachdem es in Italien nach Impfungen mit dem umstrittenen Vakzin Astrazeneca zu Thrombosen bei jüngeren Menschen kam, wird am Donnerstag vom wissenschaftliche Komitee CTS eine Stellungnahme dazu erwartet, ob die Verabreichung des Impfstoffs an unter 50-Jährige gestoppt werden soll.