Italien: Krebserkrankungen nehmen zu – Lebensstil bereitet Experten Sorge

Brustkrebs häufigste Krebsart

Bei 390.700 Patienten wurde im Jahr 2022 in Italien Krebs diagnostiziert: 14.100 Fälle mehr als noch vor 2 Jahren. Diese Zahlen veröffentlichte das italienische Gesundheitsministerium am heutigen Montag im Buch „I numeri del cancro in Italia 2022“, das in Zusammenarbeit mit mehreren italienischen Gesundheitsorganisationen erstellt wurde.Eine positive Bilanz zogen Experten darin in Bezug auf die durchgeführten Vorsorgeuntersuchungen, die während der akuten Phase der Pandemie rapide abgenommen hatten und im vergangenen Jahr wieder das Niveaus aus der Zeit vor der Pandemie erreicht haben.Sorge bereiten den Gesundheitsexperten hingegen Daten, die Aufschluss über den Lebensstil der Italiener bringen: 33 Prozent der erwachsenen Bevölkerung ist übergewichtig, 10 Prozent leiden an Fettleibigkeit. 24 Prozent der Erwachsenen in Italien sind Raucher, 31 Prozent verbringen den Großteil des Tages im Sitzen, lauter Faktoren, die einer Krebserkrankung begünstigen könnten.Die in Italien am häufigsten diagnostizierte Krebsart im Jahr 2022 war Brustkrebs (55.700 Fälle, plus 0,5 Prozent gegenüber 2020), gefolgt von Darmkrebs (48.100, plus 1,5 Prozent bei Männern und plus 1,6 Prozent bei Frauen), Lungenkrebs (43.900, plus 1,6 Prozent bei Männern und plus 3,6 Prozent bei Frauen), Prostatakrebs (40.500, plus 1,5 Prozent) und Blasenkrebs (29.200, plus 1,7 Prozent bei Männern und plus 1,0 Prozent bei Frauen).Die erhobenen Daten „markieren einen Moment der Beschleunigung, meist im Sinne einer Verschlechterung, in Bezug auf die verhaltensbedingten Risikofaktoren für Krebs: Eine Zahl, die Anlass zur Sorge geben muss, wenn man bedenkt, dass 40 Prozent der Krebsfälle und 50 Prozent der Krebstodesfälle durch Eingriffe in vermeidbare Risikofaktoren, insbesondere in die Lebensweise, vermieden werden könnten“, erklärt Gesundheitsminister Orazio Schillaci im Vorwort des Buches.