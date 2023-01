Italien kündigt Lieferung von Flugabwehrsystem an Ukraine an

Kritik wegen geringer Waffenlieferungen

„In Zusammenarbeit mit Frankreich sind wir dabei, die Lieferung von Samp/T zu finalisieren“, sagte Tajani der Zeitung „Corriere della Sera“ (Sonntag). Er nannte zunächst keinen Zeitplan. Kiew hatte Italien und den Westen zuletzt immer wieder um moderne Flugabwehrsysteme für den Kampf gegen die Luftangriffe aus Russland gebeten.Samp/T ist ein von Frankreich und Italien seit Anfang der 2000er Jahre gemeinsam entwickeltes Luftabwehrsystem. Es gilt als flexibel einsetzbar und effektiv für die Verteidigung gegen Flugzeuge und Raketen. Italien hat fünf Einheiten im Einsatz. Das System inklusive Abschussvorrichtung für die Raketen ist auf Lastwagen montiert. Vor einer Inbetriebnahme durch Kiew müssten die ukrainischen Soldaten wohl noch an dem Luftabwehrsystem ausgebildet werden.Italien unterstützt die Ukraine bereits seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022. Zuletzt hatte es aber Kritik gegeben, dass Italien zwar humanitäre Hilfe leiste, aber kaum Waffen liefere.Die Regierungen in Rom von Mario Draghi und später Giorgia Meloni machten Details ihrer Lieferungen nicht öffentlich. Tajani sprach von „anderen Maßnahmen, an denen wir geheim arbeiten“ und erklärte zudem, dass die bisher 5 beschlossenen Hilfspakete von Rom für Kiew einen Umfang von rund einer Milliarde Euro gehabt hätten.