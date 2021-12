Italien lockert Quarantäne-Vorschriften

Es werden neue Quarantänevorschriften eingeführt, die sich auf 3 Kategorien stützen.nicht geimpfte Personen, für die weiterhin die derzeitigen Vorschriften gelten (10-tägige Quarantäne).Personen, die seit mehr als 120 Tagen einen Super Green Pass besitzen: Für diese Zielgruppe wird die Quarantäne auf 5 Tage verkürzt (am Ende dieses Zeitraums müssen diese Personen einen negativen Abstrich machen).Personen mit einer Auffrischungsdosis oder einem für weniger als 120 Tage Super Grünen Pass, für die keine Quarantäne mehr erforderlich ist, sondern eine Art Selbstkontrolle (keine Symptome) und am fünften Tag nach dem Kontakt mit dem positiven Covid-19-Fall ein negativer Abstrich verlangt wird.Aus organisatorischen und logistischen Gründen wird der Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Regelung in Absprache mit dem Kommissar für den Covid-19-Notfall, Herrn Figliuolo, festgelegt.Wegen der stark wachsenden Infektionszahlen infolge der Omikron-Variante könnten in den nächsten 10 Tagen 10 Millionen Italiener zu Hause unter Quarantäne stehen, entweder weil sie sich selber infiziert haben oder weil sie mit positiv getesteten Personen in Kontakt gekommen sind, schätzen Experten.Derzeit sind 2,5 Millionen der 59 Millionen Italiener in Quarantäne.

apa