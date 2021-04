Italien lockert Regeln, Massenandrang in Stadtzentren

In Rom musste am Samstagnachmittag die Einkaufsstraße Via del Corso wegen des starken Menschenandrangs geschlossen werden. Staus bildeten sich auf der Straße nach Ostia, dem Strand der Römer, 30 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Auch aus dem Universitätsviertel in Bologna und in Neapel wurden Menschenansammlungen gemeldet, vor denen die Gesundheitsbehörden voller Sorge warnten.Italien unternimmt ab morgen (Montag) erste Schritte in Richtung eines Neustarts der Gastronomie, des Sports und der Kultur. Mit der neuen, am Mittwochabend verabschiedeten, Corona-Verordnung führt Rom nach wochenlanger Pause wieder Weiße und Gelbe Zonen für Regionen mit niedrigen oder moderaten Corona-Werten ein. In den Gelben Zonen dürfen Restaurants und Bars ab Montag wieder mittags und abends im Außenbereich Gäste an Tischen bedienen. Auch Museen sind wieder zugänglich und die Menschen erhalten mehr Reisefreiheit. Das gilt auch für die Lombardei, die von der Epidemie am stärksten betroffene Region.„Gelbe Zone bedeutet nicht, dass die Gefahr vorbei ist. Wir müssen weiterhin umsichtig sein, wollen wir keine Schritte zurück machen“, sagte Gesundheitsminister Roberto Speranza. Virologen warnten vor zu großem Optimismus, denn die Epidemie sei nicht zu Ende. Zwar habe das Ampelsystem die Infektionen eingegrenzt, das Coronavirus sei aber noch nicht besiegt.Die Verlängerung der nächtlichen Ausgangssperre von 22.00 bis 5.00 Uhr bis zum 31. Juli sorgt für Proteste in der Gastronomie und im Tourismus. Kritisiert wird auch der Regierungsbeschluss, trotz sinkender Infektionszahlen und voranschreitender Impfkampagne die Einkaufszentren am Wochenende weiter geschlossen zu halten.

apa/stol