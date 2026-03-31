Zwischen dem 19. Februar und dem 22. März überprüften die Carabinieri der Spezialeinheit für Hygiene NAS insgesamt 558 Einrichtungen in ganz Italien. In 238 Fällen (42,7 Prozent) wurden Verstöße festgestellt. <BR \/><BR \/>Dies bestätige „ein erhebliches Maß an kritischen Zuständen in dem Sektor“, hieß es in einer Mitteilung der Carabinieri. Schwere hygienische Mängel und Insektenbefall stellten die Ermittler unter anderem in zwei Krankenhauskantinen in Neapel und Brescia fest, deren Betrieb daraufhin ausgesetzt wurde. In Salerno wurden mikrobiologische Verunreinigungen (Enterobakterien und Coliforme) auf Tabletts für die Essensausgabe nachgewiesen. In Catania beschlagnahmten die Behörden rund 60 Kilogramm unsachgemäß gelagerter Lebensmittel. Der Verantwortliche wurde angezeigt. Weitere Mängel betrafen Lagerbereiche in Parma sowie die Produktion glutenfreier Speisen in Tarent, die wegen fehlender geeigneter Räume untersagt wurde.<BR \/><BR \/>Die häufigsten Mängel betrafen hygienische Defizite in Küchen- und Lagerräumen, strukturelle und wartungsbedingte Probleme sowie eine unzureichende Umsetzung von Eigenkontrollen. Zudem wurden Unregelmäßigkeiten bei der Lagerung und Handhabung von Lebensmitteln festgestellt, insbesondere bei speziellen Diäten für besonders schutzbedürftige Patienten.<BR \/><BR \/>Im Zuge der Kontrollen verhängten die Behörden zahlreiche Strafen. So wurden sofortige Betriebsschließungen bei großen Gesundheitsgefahren, gezielte Einschränkungen einzelner Produktionsbereiche, Verwaltungsstrafen, Anzeigen bei der Justiz sowie die Beschlagnahmung nicht verkehrsfähiger Lebensmittel beschlossen. Zudem wurden den Betreibern verbindliche Auflagen zur Behebung der Mängel erteilt.<BR \/><BR \/>Die Ergebnisse unterstreichen nach Angaben der NAS die Notwendigkeit, die Kontrollen in einem sensiblen Bereich wie der Krankenhausverpflegung hoch zu halten, insbesondere wegen der Gebrechlichkeit der Patienten. Die Überprüfungen sollen in den kommenden Monaten fortgesetzt werden.