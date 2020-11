Italien: Mehrere Festnahmen wegen Ausbeutung für Bau von Jachten

Polizei und Staatsanwaltschaft in Italien haben mehrere Menschen unter dem Verdacht festgenommen, Arbeiter ausgebeutet zu haben. Für einen Stundenlohn von 4 bis 5 Euro hätten sie Dutzende meist bengalische Arbeiter bis zu 14 Stunden schuften lassen, um Luxusjachten zu bauen, teilte die Finanzpolizei am Dienstag in La Spezia an der Nordwestküste Liguriens mit.