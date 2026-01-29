Die Kontrollen sollen ausschließlich auf Antrag der Schulleitungen erfolgen – damit soll die Autonomie der Schulen bewahrt werden. <BR \/><BR \/>In Abstimmung mit den Präfekten können Durchsuchungen innerhalb der Schulen, vor den Schulgebäuden oder an den Eingängen angeordnet werden.<BR \/><BR \/> Nach Angaben Piantedosis können die Maßnahmen auch unangekündigt durchgeführt werden, sofern sie von den Schulleitungen beantragt werden.<BR \/><BR \/>Unabhängig davon bleiben polizeiliche Maßnahmen im Rahmen laufender Ermittlungen oder auf Anordnung der Justiz möglich. Die geplanten Regelungen sind Teil eines umfassenderen Sicherheitspakets der Regierung, das auch strengere Vorschriften für den Umgang mit Stichwaffen vorsieht. Die Regierung reagiert somit auf zunehmende Fälle von Jugendkriminalität.