Italien nimmt Abschied von Giorgio Napolitano

Fontana: „Napolitano eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Republik“

La Russa: „Napolitano hat sich immer zu seiner politischen Geschichte bekannt“

Sohn Giulio: „Wir leben heute in einem Geist der Einheit und des Teilens“

Sofia Napolitano unter Tränen: „Ein großartiger und fürsorglicher Mann“

Kondolenzschreiben aus aller Welt

Ein großer Südtirol-Freund

Giorgio Napolitano (links) mit seinem damaligen österreichischen Amtskollegen Karl Schlögl bei der Grenzöffnung am Brenner im Jahr 1998. - Foto: © Erika Gamper

Kurz vor 11.30 Uhr hat der Sarg des ehemaligen Staatspräsidenten Giorgio Napolitano den Senat verlassen, um in das Parlamentsgebäude überführt zu werden, wo das Staatsbegräbnis und die feierliche Gedenkzeremonie stattfinden.Senatspräsident Ignazio La Russa und Angehörige waren anwesend. Die Fahnen wehten auf Halbmast. Eine Menge Schaulustiger wartete auf der Straße auf die Abfahrt des Sarges.Die nicht-religiöse Abschiedsfeier begann kurz nach 11.30 Uhr. Dabei wurden die Reden im Plenarsaal von Kammerpräsident Lorenzo Fontana und Senatspräsident Ignazio La Russa eröffnet. Die Zeremonie wird live von Rai 1 und auf Großbildschirmen auf dem Platz vor dem Parlament übertragen.Neben Senatspräsident Ignazio La Russa, dem Präsidenten der Abgeordnetenkammer Lorenzo Fontana, Sergio Napolitano, und Giorgia Meloni, trafen unter anderem der französische Präsident Emmanuel Macron, sein deutscher Amtskollege Frank Walter Steinmeier, der emeritierte Präsidenten der Französischen Republik Francois Hollande und der österreichische Altpräsident Heinz Fischer ein, um Abschied von Giorgio Napolitano zu nehmen.„Ich grüße Frau Clio und alle ihre Familienmitglieder mit großer Zuneigung. Mit Napolitano verstirbt eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in der Geschichte der Republik“, so der Präsident der Abgeordnetenkammer, Lorenzo Fontana.„Präsident Napolitano hat sich immer mit Stolz auf seine politische Geschichte, seine Wurzeln und die Werte, an die er glaubte, berufen. Wie ich in diesem Haus anlässlich seiner 70-jährigen parlamentarischen Tätigkeit in Erinnerung gerufen habe, ist Giorgio Napolitano Zeuge einer Kultur, die zur Politik wird, und einer politischen Kultur, die zur Institution wird. Als Staatsoberhaupt hat er die Nation geführt und sich zu den Werten bekannt, die das Fundament unserer Verfassungscharta bilden. Natürlich hat er, wie alle großen Leader, Konfrontationen und Gegensätze, auch harte, in der politischen Arena erlebt“, sagte Senatspräsident Ignazio La Russa.„Wir leben heute in einem Geist der Einheit und des Teilens“, sagte Giulio Napolitano, Sohn des ehemaligen Präsidenten der Republik, während der staatlichen Trauerfeier in der Abgeordnetenkammer und dankte den anwesenden Amtsträgern und den Bürgern, die in den letzten Tagen die Trauerhalle besucht haben.„Giorgio Napolitano war eine Führungspersönlichkeit, ein Politiker und ein großartiger, fürsorglicher Mann, er war immer für uns da, er hat sich unsere Probleme auf eine verständnisvolle Weise angehört, obwohl er bereits mit den Problemen des Landes beschäftigt war“. Dies sagte Sofia Napolitano unter Tränen während der Zeremonie in der Abgeordnetenkammer.Der ehemalige italienische Staatspräsident Giorgio Napolitano ist am Freitag im Alter von 98 Jahren gestorben. Er lag seit 4 Monaten in der Klinik „Salvator Mundi“ in Rom, nachdem sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hatte. Nach dem Tod trafen Kondolenzschreiben aus aller Welt ein. Zahlreiche Persönlichkeiten strömten seit Sonntag in den als Trauerkammer eingerichteten Nassiriya-Saal im Palazzo Madama, dem Senatssitz, um Napolitano die letzte Ehre zu erweisen. Zu ihnen zählte auch die Vorsitzende der Autonomiegruppe im Senat, Julia Unterberger. Napolitano war bis zu seinem Tod Mitglied der Autonomiegruppe.Giorgio Napolitano war ein großer Südtirol-Freund. 1998 war er, damals noch als Innenminister, dabei, als die Grenze am Brenner im Zuge des Schengener Abkommens geöffnet wurde.Seine Verbindung zu Südtirol wurde nicht zuletzt mit der Verleihung des Großen Verdienstordens des Landes Südtirol im Jahr 2012 greifbar. Napolitano bezeichnete Südtirol 2016 als „ein Modell der Integration, des friedlichen Zusammenlebens und der gemeinsamen Entwicklung unterschiedlicher Volksgruppen, Nationalitäten, Sprachen und Traditionen.“ Südtirol habe gezeigt, „dass es möglich ist, jede Konfliktebene zu überwinden“.