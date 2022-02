Italien: Nur in einem Land in Europa sterben mehr Menschen an Covid-19

Dies geht aus dem jüngsten Wochenbericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hervor.Euroa meldete in dieser Woche einen weiteren Rückgang der Zahl der Infektionen: mehr als 7,2 Millionen neue Fälle, ein Rückgang von 26 Prozent gegenüber der Vorwoche. Seit 3 Wochen dauert diese Entwicklung nun an. Nur ein Land, Island, meldet einen Anstieg von mehr als 20 Prozent in den vergangenen 7 Tagen (17.293 Infektionen, plus 30 Prozent).Den europaweiten traurigen Rekord sowohl bei den Krankheits- als auch bei den Todesfällen hält Russland mit mehr als 1,2 Millionen gemeldeten Positiven (minus 7 Prozent) und 5252 Todesfällen (plus 9 Prozent).Gleich dahinter, auf Platz 2 in der traurigen Reihung, folgt Italien: In dieser Woche waren 2024 Todesopfer zu beklagen. Das sind 3,4 pro 100.000 Einwohner, ein Rückgang von 11 Prozent.Seit Beginn der Pandemie wurden weltweit über 422 Millionen Covid-Fälle registriert, über 5,8 Millionen von ihnen hatten tödliche Folgen. Das einzige Gebiet, das in dieser Woche einen Anstieg der Sars-CoV-2-Infektionen gemeldet hat, ist sind die Staaten im Westpazifik (plus 29 Prozent), während alle anderen Regionen einen Rückgang meldeten: minus 34 Prozent im östlichen Mittelmeerraum, minus 29 Prozent in Nord- und Südamerika, minus 26 Prozent in Europa, minus 22 Prozent in Afrika und minus 17 Prozent in Südostasien.Die Zahl der neuen Todesfälle pro Woche nahm in den Regionen Westpazifik (plus 21 Prozent) und Afrika (plus 20 Prozent) zu, während sie in Südostasien (minus 37 Prozent), Nord- und Südamerika (minus 9 Prozent), Europa (minus 5 Prozent) und in den östlichen Mittelmeerländern (minus 4 Prozent) zurückging.

stol