Italien: Pfizer-Impfung bald für 12- bis 15-Jährige

Italien denkt an die Ausdehnung der Impfkampagne auf Kinder und will damit einen weiteren Meilenstein im Kampf gegen die Pandemie setzen. Dies kündigte Gesundheitsminister Roberto Speranza als Antwort auf eine Anfrage in der Abgeordnetenkammer in Rom an.