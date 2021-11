Italien plant strengere Regeln für Corona-Demos

Der Zeitung „Corriere della Sera“ zufolge sollen die Demonstrationen außerdem nicht mehr durch Einkaufsstraßen laufen und an „sensiblen Zielen“ vorbeiziehen. Die Regeln könnten bereits ab dem kommenden Wochenende in Kraft sein. Laut Sibilia gelten sie für alle Arten von Demonstrationen.Der Staatssekretär argumentierte in seinem Tweet damit, dass die Bevölkerung und die Geschäftstreibenden durch die Versammlungen der Corona-Maßnahmen-Gegner eingeschränkt würden. Der Chef des Unternehmensverbandes Confcommercio, Carlo Sangalli, sagte am Dienstag laut Nachrichtenagentur Ansa, dass durch die Demonstrationszüge bis zu 30 Prozent des Umsatzes verloren gingen.In Italien protestieren landesweit vor allem samstags Gegner des sogenannten Grünen Passes. Am vergangenen Samstag gab es etwa heftige Proteste in Triest und Mailand.

dpa/stol