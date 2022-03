Vermutet wird eine Cyberattacke aus Russland, berichteten italienische Medien. Der Hackerangriff führte am Mittwoch zu einer mehrstündigen Unterbrechung des Fahrkartenverkaufs an den Schaltern und an den Selbstbedienungsautomaten in den Bahnhöfen. Beim Online-Verkauf gab es keine Unterbrechungen.Die Cyberattacke sei ein Kryptolockerangriff, teilten die Experten mit. Den Staatsbahnen zufolge wurde der Angriff über eine Ransomware verübt, die in eines der Konten der Systemadministratoren oder Service-Manager eingeschleust wurde.Eine Reihe von Fahrkartenverkaufsdiensten wurden aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Beim Bahnverkehr kam es zu keinen Problemen. Italien bemüht sich zurzeit, seine Cybersicherheit zu erhöhen.