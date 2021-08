Italien: Polizei stellt zahlreiche Verstöße bei Strand-Betrieben fest

Die Polizei führte an Italiens stränden zu Beginn der Urlaubszeit Kontrollen durch. Wie die Carabinieri am Mittwoch mitteilten, mussten insgesamt 21 Betreiber ihren Restaurant- und Barbetrieb wegen schwerer Hygienemängel einstellen.Bei fast jeder dritten der insgesamt 886 Kontrollen entdeckten die Ermittler Unregelmäßigkeiten. Sie überprüften nach eigenen Angaben auch die Einhaltung der Corona-Vorgaben, also zum Beispiel den Abstand der Sonnenschirme und -liegen, ob Desinfektionsmittel-Spender vorhanden waren und ob Schutzmasken getragen wurden.Sie entdeckten bei den Einsätzen auch falsch gekühlte Gerichte, die schon servierbereit waren. Laut Mitteilung beschlagnahmten sie insgesamt 1,3 Tonnen an Nahrungsmitteln.

dpa/stol