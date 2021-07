Italien prüft Impfpflicht für Lehrer

85 Prozent des Schulpersonals seien bereits geimpft. Costa sprach sich für die Einführung einer Impfpflicht für Lehrer aus, wie sie in Italien bereits für das Gesundheitspersonal gilt. In Frankreich müssen sich alle Mitarbeiter von Krankenhäusern, Alters- oder Pflegeheimen spätestens bis zum 15. September impfen lassen. Auch Griechenland hat eine Impfpflicht für Mitarbeiter in Altersheimen und im Gesundheitsbereich angekündigt.Das Kabinett des italienischen Regierungschefs Mario Draghi will bei einer am morgigen Mittwoch geplanten Ministerratsitzung neue Kriterien zur Bewertung der epidemiologischen Lage in Italien einführen. Bei der Bestimmung restriktiver Maßnahmen soll die Zahl der positiv Getesteten künftig weniger bis gar nicht und stattdessen viel mehr die Auslastung der Betten auf den Covid-19-Abteilungen in den Spitälern der Regionen berücksichtigt werden.Derzeit kann eine Region zur gelben Zone mit Anti-Covid-Restriktionen erklärt werden, wenn 50 Fälle pro 100.000 Einwohnern gemeldet werden.

