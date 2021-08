Italien: Razzia nach Handel mit illegalen Grünen Pässen

Im Rahmen der Operation „Fake Pass“, die von den Staatsanwaltschaften von Rom, Mailand und Bari geleitet wurde, sind die Wohnungen von 32 Administratoren von Telegram-Kanälen, die falsche Grüne Pässe anboten, untersucht worden. Dies teilte die Polizei am Montag mit.Telegram-Nutzer, die sich eine Impfbescheinigung beschaffen wollten, mussten Informationen wie Wohnsitz, Geburtsdatum und andere persönliche Daten angeben, um den Grünen Pass zu erhalten. Die Behörden versuchen jetzt, die Identität jener Personen herauszufinden, die die falschen Impfzertifikate erworben haben.Seit Freitag ist in Italien unter anderem für Restaurantbesuche im Innenbereich, in Museen, Fitnessstudios und Schwimmbädern ein Impfnachweis, ein 48 Stunden gültiger negativer Corona-Test oder ein Genesungsnachweis notwendig.Ab 1. September werden nur Passagiere mit Grünem Pass auf Fernstreckenzügen zugelassen. Zudem müssen ab Anfang September auch Universitätsprofessoren und Studenten sowie Schullehrer den Grünen Pass vorweisen. STOL hat alle in Südtirol gültigen Regeln im Überblick zusammengefasst.

apa/stol