Italien rechnet mit Johnson& Johnson-Impfstoff ab Mitte April

Italien erwartet mehr als 50 Millionen Dosen im zweiten Quartal und über 80 Millionen im dritten Quartal.Ab Herbst könnte die Produktion des italienischen Impfstoffes ReiThera beginnen.Bis Ende März sollen über 500.000 Personen pro Tag geimpft werden. „Unser Ziel ist, dass bis Ende des Sommers jeder Italiener, der sich impfen lassen möchte, die Möglichkeit dazu hat“, erklärte Gesundheitsminister Roberto Speranza. Ab Ende April können sich die Menschen auch in Apotheken impfen lassen.Auch in Südtirol schreiten die Impfungen voran. Bisher (Stand vergangenen Freitag) wurden insgesamt 100.647 Dosen verabreicht, davon 68.221 Erstdosen und 32.426 Zweitdosen.„Mit 79 Prozent Geimpften der 29.367 Über-80-Jährigen liegen wir italienweit an der Spitze“, sagte Landesrat Widmann. Derzeit wird die Gruppe der 75- bis 79-Jährigen geimpft. Auch von dem 21.346 Personen umfassenden Schul-, Kindergarten- und Universitätspersonal sind bereits 11. 257 (Über 52 Prozent) erstgeimpft. Seit Samstag wird die Gruppe der besonders gefährdeten Personen (Ultrafragili) geimpft. Dazu zählen in Südtirol 3600 Personen.Ab Donnerstag werden außerdem Menschen mit schweren Beeinträchtigungen geimpft. Sie erhalten auf Grundlage des Gesetzes 104/1992, Art. 3, Komma 3 besondere Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen.Landesrat Widmann kündigte Lieferungen von insgesamt 80.190 Impfdosen an, die der Sanitätsbetrieb binnen 23. April erwarte. Mit diesen Impfdosen könnten dann fast alle Über-70-Jährigen geimpft werden. Der Landesrat betonte auch, dass in Südtirol die Impfkapazität, also Infrastruktur und Personal, vorhanden seien. Als Beispiel nannte er das Impfzentrum in Bozen Süd, wo bis zu 2500 Impfungen pro Tag möglich seien: „Das entspricht bei vollem Betrieb einer Gesamtkapazität von 15.000 Impfungen pro Woche nur in Bozen.“Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 25. März) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)Verabreichte Impfdosen: 100.647 (plus 11.211)Erstdosis: 68.221 (plus 8.311)Zweitdosis: 32.426 (plus 2.900)abgeschlossene Impfzyklen: 47,50 ProzentImpfungen nach GruppenPersonen über 80 Jahre ohne SeniorenwohnheimeDiese Personengruppe umfasst: 29.367 PersonenErstdosis: 21.068Zweitdosis: 13.268Warteliste: 0Bewohner Seniorenwohnheimegeimpfte Heimbewohner: 2725Schul-, Kindergarten- und UniversitätspersonalDiese Personengruppe umfasst: 21.346 PersonenErstdosis: 11.257 (52,70 Prozent)Mitarbeiter des SanitätsbetriebesDiese Personengruppe umfasst: 10.778 PersonenErstdosis: 7782 PersonenZweitdosis: 7250 PersonenGesamt geimpfte Personen: 7782 (72,20 Prozent)10,41 Prozent können wegen einer vorhergehenden Infektion zurzeit nicht geimpft werden.Pfizer BioNTechErstdosis: 43.174Zweitdosis: 31.111abgeschlossene Impfzyklen: 72 ProzentModernaErstdosis: 2415Zweitdosis: 1315abgeschlossene Impfzyklen: 54,50 ProzentAstraZenecaErstdosis: 22.632Zweitdosis: 0abgeschlossene Impfzyklen: 0 ProzentErwartete Lieferungen (29.März – 23. April)Pfizer BioNTech: 44.460 DosenModerna: 4.510 DosenAstraZeneca: 21.670 DosenInsgesamt: 70.640 Dosen

apa/stol