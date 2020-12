Italien: Rege Debatte über Corona-Impfpflicht

„Sollten in den nächsten Monaten nicht drei Viertel der Bevölkerung geimpft werden, müssten Gegenmaßnahmen ergriffen werden, zu denen auch eine Impfpflicht zählt“, sagte Vize-Gesundheitsminister Pier Paolo Sileri laut Medienangaben.Agostino Miozzo - Koordinator des wissenschaftlichen Komitees CTS, das die Regierung bei der Ergreifung der Anti-Covid-Maßnahmen berät - sprach sich für eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal, sowie für alle Mitarbeiter von Krankenhäusern und Seniorenheimen aus. „In einem Krankenhaus darf es keine Zweifel geben. Wer in einem Spital arbeitet, muss geimpft sein“, meinte Miozzo. Dasselbe müsse für das Personal im Gesundheitswesen gelten.Das Thema einer möglichen Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen scheidet in der Regierung die Geister. Die Ministerin für die öffentliche Verwaltung, Fabiana Dadone, wehrt sich gegen eine Impfpflicht für Beamte. „Die Regierung empfiehlt zwar die Impfung, lässt jedoch den Bürgern freie Wahl. Eine Impfpflicht ist meiner Ansicht nach nicht der richtige Weg, mit der Corona-Pandemie umzugehen“, erklärte Dadone.Laut Amedeo Santosuosso, Professor für Recht, Wissenschaft und neue Technologien an der Universität der lombardischen Stadt Pavia, könnten Ärzte zur Impfung gezwungen werden. „Ärzten, die gegen das Covid-19 nicht geimpft werden wollen, könnte verboten werden, mit anfälligeren Personen wie Senioren zu arbeiten“, meinte Santosuosso. Die italienische Ärztekammer hat indes über Disziplinarverfahren gegen einige Mediziner berichtet, die sich in den Medien als Impfgegner geoutet haben. Zehn der 13 Ärzte, gegen die Disziplinarverfahren eingeleitet wurden, hatten sich offen gegen die Anti-Covid-Impfung ausgesprochen, berichtete der Präsident der Ärztekammer Antonio Magi. Ermittlungen laufen auch gegen drei weitere Mediziner, die als Coronavirus-Leugner bezeichnet wurden.

apa