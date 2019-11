Italien: Rekord-Kokainfund in Bananenkisten

Die Carabinieri-Sondereinheit ROS aus Reggio Calabria hat gemeinsam mit der Finanzwache Kokain in Rekordmengen beschlagnahmt. Fast 1.200 Kilo mit einem Marktwert von mehr als 250 Millionen Euro seien im Hafen Gioia Tauro in Kalabrien in Bananenkisten entdeckt worden, teilten die Carabinieri am Donnerstag mit. Die Fracht kam aus Südamerika.