Italien schlägt Ex-Finanzminister Franco als EZB-Chef vor

In den letzten Wochen sei in Europa die Unterstützung für eine italienische Kandidatur für den Posten des EZB-Chefs gewachsen, hieß es. Franco war Finanzminister in der Regierung von Mario Draghi (2021-2022), der ebenfalls von 2011 bis 2019 als EZB-Präsident amtiert hatte.Franco soll den italienischen Bankier Fabio Panetta, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB), ersetzen, der im September zum neuen Chef der italienischen Zentralbank aufrückt.Panetta löst damit Notenbankchef Ignazio Visco ab, dessen 12-jährige Amtszeit im September zu Ende geht. Der 63-jährige Panetta ist seit 2020 Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank.