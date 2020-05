Italien: Sit-in für regulären Schulstart im September

Das Komitee „Priorità alla scuola“ (Priorität der Schule) hat zahlreichen Städten zum „Sitz-Protest“ aufgerufen, u.a. in Rom, Mailand, Florenz, Bologna, Neapel und Turin. Mit dem sit-in soll auf die Forderung nach einem regulären Schulbetrieb nach den Sommerferien hingewiesen werden.„Die Bildung ist ein Grundrecht, welches durch die Verfassung geschützt ist. Daher müssen alle Anstrengungen für eine Öffnung der Schulen im September unternommen werden“, so das Komitee. „Fernunterricht ist eine Notlösung und darf kein Dauerzustand für das Schuljahr 2020/2021 werden“.Der Protest beginnt am Samstag um 15.30 Uhr.

ansa/zor