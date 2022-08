Italien startet Impfkampagne gegen Affenpocken

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums hat Italien bisher 545 Fälle von Affenpocken gemeldet. Die Impfkampagne hat mehr als einen Monat nach anderen Ländern begonnen, in denen höhere Fallzahlen aufgetreten sind, darunter die USA, Großbritannien und Spanien.Die ersten Dosen werden in dem auf Infektionskrankheiten spezialisierten Spallanzani-Krankenhaus in Rom verabreicht, teilte das Krankenhaus in einer Erklärung mit. Impfstoffe und Behandlungen waren bisher Mangelware, und die Krankheit wurde oft den traditionell unterfinanzierten Kliniken für sexuelle Gesundheit überlassen.Nach Angaben des Spallanzani-Krankenhauses wurden bereits 200 Personen geimpft, die ab Montag geimpft werden sollen, und es liegen 600 Buchungsanfragen vor. Am Donnerstag beginnen die Impfungen auch in Mailand.