Italien startet mit 4. Impfdosis am 1. März – im Herbst dann alle Bürger?

Am 1. März wird in Italien mit der Verabreichung der vierten Dosis des Covid-19-Impfstoffs an Hochrisikogruppen begonnen.Im Herbst könnte es dann sein, dass die ganze Bevölkerung wieder eine weitere Corona-Impfung erhält, wie Gesundheitsminister Roberto Speranza betonte.Die Regierung von Premier Mario Draghi arbeitet indes an einem Plan zur etappenweisen Lockerung der Corona-Restriktionen. „Unternehmen und Familien müssen planen können. Daher arbeiten wir an einer ,Road Map‘ für die schrittweise Rückkehr zur Normalität“, betonte Draghi.Schon mit dem vergangenen Wochenende wurde die Auslastung in den Fußballstadien von 50 auf 75 Prozent erhöht. Ab Anfang März könnten dann alle Plätze in den Stadien besetzt werden.Am 31. März ist der Ausnahmezustand zu Ende, auf dem mehrere Anti-Corona-Verordnungen der Regierung basieren. Erwartet wird, dass ab April weitere Corona-Restriktionen fallen werden , unter anderem die 2G-Pflicht in Hotels, Restaurants, Kinos und Museen.

apa/stol